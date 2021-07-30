Импорт нефти и нефтепродуктов в США из России с января по май вырос на 78%

Импорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива из России в США с января по май 2021 года увеличился на 78%, до $6,7 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу РБК.

Также за этот период почти в полтора раза увеличился ввоз из России в США благородных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней - до $1,6 млрд, из которых $1,08 млрд пришлось на поставки палладия и $97 млн - алмазов. Импорт российских удобрений вырос до $0,5 млрд (+35%), а железа и стали - до $0,7 млрд (+25%), сообщает издание.

Вырос импорт в США и некоторых несырьевых товарных категорий. Так, с января по май ввоз замороженного краба увеличился с $263 млн до $395 млн.

Согласно данным РБК, увеличились по сравнению с прошлым годом поставки ракетных двигателей из России в США до $126,2 млн.