В России в результате урагана три человека погибли и восемь пострадали

Три человека, включая ребенка, стали жертвами урагана в Тверской области, еще восемь получили травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали", - сообщил источник. Уточняется, что всего ураганом по меньшей мере повалено 90 деревьев.