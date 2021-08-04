Армения пытается втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном - российский эксперт

Армения намеренно пытается затянуть процесс демаркации границ в Карабхе. Об этом в беседе с News.ru заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Он отметил, что с помощью обстрелов армянская сторона препятствует образованию Зангезурского коридора, который должен связать основную часть Азербайджана с Нахчываном.

Перенджиев обвинил армянское руководство в том, что таким образом оно создает риски не только для себя, но и для российских миротворцев, которые должны обеспечивать безопасность в приграничной зоне.

Эксперт заявил, что подобные действия Еревана говорят о попытке премьер-министра Армении Никола Пашиняна втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном и подчеркнул, что подобный исход противоречит российским национальным интересам.

При этом он добавил, что затягивание демаркации выгодно армянским «реваншистам», которые не хотят отказываться от желания вернуть себе потерянные в ходе войны территории.