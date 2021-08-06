Россия считает Австрию одним из своих ключевых партнеров в Европе - Путин

Россия считает Австрию одним из своих ключевых партнеров в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии. Предприятие входит в австрийскую группу компаний "Ласселсбергер", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта страна [Австрия] - один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей - причем это было самое широкое представительство - в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца", - сказал Путин.