В Москве по подозрению в разбойном нападении на мужчину задержан боксер Арутюн Аветисян

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян задержан в Москве по подозрению в нападении на мужчину. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает в субботу Trend.

"По подозрению в разбойном нападении на мужчину задержан боксер Арутюн

Аветисян", - сказал собеседник агентства. По его словам, нападение произошло 4 августа около одного из кафе на улице Сталеваров. Спортсмен и его знакомые, зная, что у потерпевшего при себе будет крупная сумма денег, напали на него, заранее спланировав преступление.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили факт задержания, но не уточнили личности задержанного.

"Четвертого августа на улице Сталеваров несколько человек, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у мужчины 900 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". 5 августа по подозрению в преступлении сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый 1995 года рождения", - сказали в полиции.