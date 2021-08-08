В Москве арестовали боксера Аветисяна за разбойное нападение на мужчину

Перовский районный суд Москвы арестовал профессионального боксера Арутюна Аветисяна по делу о разбойном нападении с оружием на мужчину, в результате у потерпевшего похитили 900 тыс. рублей. Об этом сообщили в воскресенье в суде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суд избрал Аветисяну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 162 ("Разбойное нападение, повлекшее за собой ущерб в крупном размере")", - сказали в суде.

Преступление, в котором обвиняют Аветисяна, произошло 4 августа около одного из кафе на улице Сталеваров. Спортсмен и его знакомые, зная, что у потерпевшего при себе будет крупная сумма денег, напали на него, заранее спланировав свои действия. В пресс-службе ГУ МВД Москвы ТАСС заявили, что сумма, похищенная у потерпевшего, составила 900 тыс. рублей.