В ДТП с автобусом в России пострадали 13 человек

Россия 9 августа 2021 05:35 (UTC+04:00)
В ДТП с автобусом в России пострадали 13 человек

В аварии с автобусом под Саратовом пострадали 13 человек, сообщил ТАСС начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин, передает Trend.

"По уточненной информации, в ДТП на трассе всего пострадали 13 человек", - сказал Юрин.

Он добавил, что 12 из пострадавших - пассажиры, двое находятся в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель автобуса, он отказался от госпитализации. Таким образом, 12 человек доставили в ЦРБ города Калининска. Всего в автобусе находились 22 человека, в том числе два водителя.

По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. Опрокинулся рейсовый автобус, следовавшеий по маршруту Белгород - Саратов.

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