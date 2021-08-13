При взрыве в автобусе в России пострадали 16 человек (Обновлено)

Количество пострадавших при взрыве газового оборудования в маршрутке в Воронеже выросло до 16, они доставлены в больницы. Об этом ТАСС сообщил представитель центра медицины катастроф, передает Trend.

"Предварительно 16 пострадавших. 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате взрыва находится в крайне тяжелом состоянии, ей оторвало голени. Позже она скончалась в больнице. Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр.

Всего в момент взрыва в автобусе находились 35 человек, сообщил в эфире телеканала "Россия-24 " прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов.

"Все сидячие места были заняты", - сказал он.

На место выехали семь бригад скорых. ЧП произошло в центре города. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего.

Информация об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.​​

00:15 (GMT+4) Количество пострадавших при взрыве газового оборудования в маршрутке в Воронеже выросло до 14, они доставлены в больницы. Об этом ТАСС сообщил представитель центра медицины катастроф, передает Trend.

"У нас 14 человек доставлены в областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи, предварительно, четверо в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами. Но на месте еще работают бригады скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате взрыва находится в крайне тяжелом состоянии, ей оторвало голени. Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр.

На место выехали семь бригад скорых. ЧП произошло в центре города. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего.

Информация об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.