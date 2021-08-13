Грузооборот группы "Новороссийского морского торгового порта" снизился

Грузооборот группы "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) за первое полугодие 2021 года снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 58,4 млн тонн. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении НМТП.

Перевалка наливных грузов упала на 9,2% - до 46,2 млн тонн. Наибольшее снижение в сегменте наливных грузов у нефти - на 13,9%, до 27,2 млн тонн. При этом в июне объем перевалки нефти через причалы НМТП вырос до 2,5 млн тонн с 1,8 млн тонн в мае.

Перевалка сухих грузов выросла на 3,4% - до 12,2 млн тонн. Основными драйверами роста стали сахар-сырец, химические грузы, черные металлы и чугун, а также контейнеры. При этом грузооборот сахара-сырца увеличился в 87 раз по сравнению с 2020 годом и составил 0,4 млн тонн, что связано с ростом спроса со стороны азиатских стран СНГ на поставки импортного сахара-сырца для переработки, поясняют в НМТП.

Объем перевалки химических грузов вырос на 47%, до 0,6 млн тонн, в связи с увеличением экспорта неопасных удобрений.