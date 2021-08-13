На юго-западе России более 29 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Россия 13 августа 2021 21:22 (UTC+04:00)
На юго-западе России более 29 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Сильные дожди стали причиной отключения электричества у 29,3 тыс. человек в Краснодарском крае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте Минэнерго России.

Уточняется, что идут работы по восстановлению электроснабжения, в них задействовали 10 бригад энергетиков. Минэнерго России держит ситуацию на особом контроле.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Краснодарского края ожидается прохождение сильных осадков из-за мезоциклона, на некоторых территориях региона уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
США заявили, что готовы вернуться в Вену для проведения консультаций с Ираном по СВПД
США заявили, что готовы вернуться в Вену для проведения консультаций с Ираном по СВПД
Переговоры по ядерной сделке возобновятся после инаугурации нового иранского президента - постпред РФ в Вене
Переговоры по ядерной сделке возобновятся после инаугурации нового иранского президента - постпред РФ в Вене
Блинкен заявил, что переговоры по ядерной сделке не могут длиться вечно
Блинкен заявил, что переговоры по ядерной сделке не могут длиться вечно
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турция заметно увеличила экспорт готовой одежды во Францию Турция 22:10
Посольство США в Азербайджане распространило информацию в связи с выдачей виз Общество 22:08
Вооруженные силы Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии Политика 21:49
Президент Афганистана может скоро обратиться к нации и покинуть страну Другие страны 21:40
На юго-западе России более 29 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды Россия 21:22
Обнародован объем грузоперевозок автотранспортом в Иране Бизнес 21:19
Япония поставит в Туркменистан автомобили и экскаваторы Бизнес 21:18
В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА Финансы 21:13
Обнародован список загрязненных пляжей Абшерона Общество 20:20
В турецкой провинции Мугла, где действовали силы МЧС Азербайджана, пожары окончательно потушены (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 20:03
Мир гармонии – успех азербайджанских музыкантов на международном конкурсе в Грузии (ФОТО) Культура 19:55
Названы сроки возвращения на родину азербайджанских пожарных, тушивших пожары в Турции Политика 19:47
В Азербайджане создан банк кадров для выпускников зарубежных вузов, дипломы которых признаны в стране Общество 18:59
Скачайте приложение IATA Travel Pass перед вылетом и получите скидку на тест на COVID-19 Туризм 18:52
В Грузии выросла цена на обычный бензин Энергетика 18:27
Грузинская авиакомпания начинает совершать рейсы в Польшу Транспорт 18:12
Названы ведомства, контролирующие деятельность аптек в Азербайджане Общество 18:00
Азербайджан увеличил экспорт в Швейцарию более чем на 20% Бизнес 17:54
ИВ Губинского района привлечет услуги по ремонту дорог Тендеры 17:51
TƏBİB об условиях хранения и транспортировки используемых в Азербайджане вакцин Общество 17:48
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы Азербайджан 17:42
Американская IT-корпорация намерена открыть представительство в Грузии Бизнес 17:25
Командование ВС Египта объявило о ликвидации группы боевиков одной из запрещенных организаций Арабские страны 17:24
В Узбекистане выросли экономические показатели – Bluestone Бизнес 17:19
Производственное управление "Баклифт-1" заключило контракт почти на 250 тыс. манатов Бизнес 17:18
В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса Израиль 17:17
На юге Азербайджана произошло землетрясение Происшествия 17:15
Грузооборот группы "Новороссийского морского торгового порта" снизился Россия 17:14
Уранодобывающая компания Казахстана закупит насосы Тендеры 17:13
Пакистан планирует экспортировать манго в Азербайджан (ФОТО) Экономика 17:12
Премьер-министр Греции совершил перестановки в составе своего кабинета Европа 17:11
Рынок добровольного страхования средств ж/д транспорта в Азербайджане за год вырос Финансы 17:06
Искендер Гасанзаде получил денежный приз международного конкурса Baqytty Bala (ФОТО) Культура 16:56
Латвия определила приоритетные направления для привлечения грузинских инвестиций Бизнес 16:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:43
В Азербайджане за сутки выявлено 1 769 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 648 человек Общество 16:37
Пассажиропоток в международном аэропорту Кутаиси восстановился наполовину от уровня 2019 г. Транспорт 16:37
Для тушения пожара в горах Габалы задействован второй вертолет (ВИДЕО) Происшествия 16:36
Соцфонд Кыргызстана за январь-июль назначил пенсию более 40 тыс. гражданам Кыргызстан 16:33
Узбекистан получит ещё одну партию вакцины AstraZeneca по линии COVAX Узбекистан 16:32
Лебапский регион Туркменистана увеличил производство сжиженного газа Энергетика 16:30
Товарооборот между Турцией и Ираном вырос более чем на $100 млн Турция 16:29
Александр Дугин на платформе Baku Network: Ось Москва-Баку генерирует стратегическую безопасность на Южном Кавказе (ВИДЕО) Политика 16:20
Грузия намерена в разы увеличить производство миндаля Бизнес 16:18
Армения должна прекратить уголовное преследование правозащитника по делам нацменьшинств – эксперты ООН Политика 16:17
Минфин обнародовал объем госдолга Азербайджана Финансы 16:07
Во II кв. 2021 г. число кибератак на сегмент беттинга резко возросло ИКТ 16:03
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана будет полностью реорганизована Общество 15:46
Стоимость морских грузоперевозок Азербайджана выросла более чем на 15% Транспорт 15:45
В Азербайджане выросла стоимость перевезенных ж/д транспортом грузов Транспорт 15:41
Объем безналичных операций в Азербайджане вырос за год более чем на 50% Финансы 15:38
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 15:37
Названы показатели вакцинации населения Азербайджана Общество 15:33
Экспорт нефтяных масел из Азербайджана в ЕС превысил 3,2 млрд евро Энергетика 15:26
Каспийский регион обладает позитивной динамикой развития Политика 15:23
Азербайджанские пожарные продолжают посменную работу в братской Турции - замминистра Азербайджан 15:20
Новая возможность пополнения счета для предпринимателей через киоски «E-manat» Экономика 15:08
Вакцинация от коронавируса в Грузии может стать обязательной Грузия 14:52
Ариф Бабаев вернулся на родину после лечения в Турции Культура 14:48
ЕАБР и МФЦА начинают подготовку и реализацию «зеленых» и социальных проектов в Казахстане Казахстан 14:47
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря» ИКТ 14:46
Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе (ФОТО) Общество 14:45
В Турции продолжается строительство железной дороги между провинциями Биледжик и Эскишехир (Эксклюзив) Турция 14:32
ЧБТР выделил азербайджанскому банку новый кредит в нацвалюте Финансы 14:26
В Азербайджане стоимость перевезенных автотранспортом грузов превысила $4 млрд Транспорт 14:13
Поручения Президента Ильхама Алиева в связи с тушением пожаров в Турции полностью выполнены - замминистра Политика 14:10
В январе-июле граждане Азербайджана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 13:37
Танковые подразделения азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям по боевой подготовке (ВИДЕО) Общество 13:34
Австрия сократила импорт готовой одежды из Турции Турция 13:32
Россия увеличила импорт готовой одежды из Турции более чем на 60% Россия 13:29
Азербайджан в июле добывал более 700 тыс. баррелей нефти в сутки Энергетика 13:24
Президент Кыргызстана получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции Кыргызстан 13:21
Трехсторонние военные учения в Таджикистане успешно завершились Таджикистан 13:20
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания привлечет услуги по ГРП Тендеры 13:17
Иран на треть сократил экспорт турецких ковров Турция 13:16
Вновь подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении Политика 13:11
Лучшее за два с половиной года от EMINа (ФОТО/ВИДЕО) Звёздный мир 13:08
ИКАО повысил до 84% уровень обеспечения безопасности полетов​ Казахстана Казахстан 12:59
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на треть Транспорт 12:52
В Грузии снизилась стоимость услуг доступа в Интернет ИКТ 12:47
Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла Общество 12:45
Турция сократила экспорт готовой одежды в Грузию более чем на четверть Турция 12:43
SOFAZ направит более 50 тыс. манатов на приобретение нового ПО и лицензий Финансы 12:33
В Баку проведут очередную масштабную дезинфекцию Общество 12:30
Названы данные по внешнеторговому товарообороту Грузии за январь-июль Бизнес 12:06
В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12:05
В Азербайджане действуют наиболее выгодные на пространстве СНГ условия ипотеки для граждан Финансы 11:57
Азербайджанец "подарил" свой голос герою проекта Netflix Интересное 11:53
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 11:45
Назван срок завершения строительства дополнительного участка железной дороги в Анкаре (Эксклюзив) Турция 11:36
Boston Consulting Group заинтересована в развитии сотрудничества с АО «Узбекнефтегаз» Бизнес 11:32
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Физули и Шуше – минобороны Политика 11:26
Казахстанское предприятие закупит автозапчасти Тендеры 11:20
В Азербайджане сборы по добровольному страхованию имущества от огня и других рисков выросли наполовину Финансы 11:18
Азербайджанская E-PUL выпустит обновленное мобильное приложение Экономика 11:16
Крупные НПЗ Узбекистана увеличили производство автобензина Энергетика 11:00
«Лаборатория Касперского» признана чемпионом по результатам глобального исследования Canalys Общество 10:55
Развитие национального антивирусного ПО Азербайджана будет продолжено на "облачных" технологиях ИКТ 10:48
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 10:44
Рынок коммерческой недвижимости в Баку дорожает Бизнес 10:37
Все новости