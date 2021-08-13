На юго-западе России более 29 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Сильные дожди стали причиной отключения электричества у 29,3 тыс. человек в Краснодарском крае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте Минэнерго России.

Уточняется, что идут работы по восстановлению электроснабжения, в них задействовали 10 бригад энергетиков. Минэнерго России держит ситуацию на особом контроле.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Краснодарского края ожидается прохождение сильных осадков из-за мезоциклона, на некоторых территориях региона уже ввели режим чрезвычайной ситуации.