В России число смертей из-за коронавируса за сутки превышает 800 четвертый день подряд

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 816 против 819 днем ранее, до 170 499. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, число смертей из-за коронавируса в стране превышает 800 четвертый день подряд: в четверг стало известно о 808 умерших, в пятницу - о 815, в субботу - о 819 (это максимум с начала пандемии). Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,58%, следует из данных штаба. В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей, в Санкт-Петербурге - 43, в Краснодарском крае и Иркутской области - по 35.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 624, до 6 600 836. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. В частности, в Москве за сутки выявили 1 954 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 1 668, в Подмосковье - 1 359, в Нижегородской области - 539, в Свердловской - 526.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось в России до 546 021.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 426, до 5 884 316. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки в Москве выздоровели 2 454 человека, в Санкт-Петербурге - 1 561, в Подмосковье - 1 404, в Красноярском крае - 525.