Ростехнадзор проводит проверку выполнения АО "КТК-Р" соблюдения требований промышленной безопасности после разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, передает Trend.

"На текущее время, в рамках осуществления мероприятий постоянного государственного надзора проводится проверка выполнения АО "КТК-Р" соблюдения требований промышленной безопасности", - отметили в Ростехнадзоре.

При этом вопрос о проверках других объектов КТК в рамках этого техногенного события не стоит, уточнили в ведомстве.

"Проверки в отношении АО "КТК-Р" осуществляются в соответствии с ежегодным планом проведения контрольно-надзорных мероприятий, утвержденным прокуратурой, и в ходе мероприятий осуществления постоянного государственного надзора", - подчеркнули в пресс-службе Ростехнадзора.