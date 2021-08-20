"Роснефть" может увеличить показатель EBITDA по итогам 2021 года на 80%

Крупнейшая публичная нефтяная компания "Роснефть" усиливает свои возможности по генерации денежных потоков. В 2021 году ее показатель EBITDA может вырасти на 80%, что позволяет компании как снизить долговую нагрузку, так и выплатить высокие дивиденды, сообщает агентство Bloomberg.

"Возможности "Роснефти" генерировать денежный поток растут благодаря росту цен на углеводороды и прибыльности в переработке, что может повысить величину дивидендов компании, даже с учетом роста капитальных вложений", - прогнозирует агентство. После серии покупок активов "Роснефть" начала снижать долговую нагрузку, что также благоприятно для финансовых потоков компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценке Bloomberg, показатель EBITDA "Роснефти" в 2021 году может вырасти более чем на 80%. Напомним, что в 2020 году компания показала EBITDA на уровне 1,2 трлн рублей. В Bloomberg считают, что регулирование предложения со стороны ОПЕК+ продолжит оказывать поддержку ценам на нефть, позволяя компании наращивать доходы от сегмента разведки и добычи. При этом в агентстве ожидают, что "Роснефть" во втором полугодии 2021 года нарастит маржинальность нефтепереработки как в России, так и на зарубежных активах.