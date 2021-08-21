В Ростовской области РФ в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль Nissan Tiida, произошло в пятницу на дороге Сальск - Яшалта в Ростовской области, сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД. По данным ведомства, в результате аварии пострадали 11 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в пятницу источник ТАСС в оперативных службах Сальского района сообщал о том, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля травмы получили 12 человек.

По данным ГИБДД, авария произошла в 17:40 мск на 8-м км дороги Сальск - Яшалта в Сальском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Tiida при выходе из затяжного поворота зацепил правую обочину на мокрой дороге, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

"В результате с места ДТП до приезда наряда ГИБДД автомобилями скорой помощи в больницу доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка", - говорится в сообщении. Пять пострадавших находились в легковом автомобиле, шесть - в микроавтобусе. По предварительным данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавили в отделе. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.