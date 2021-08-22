В РФ в 2022 году могут начать испытания вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса
Центр им. Гамалеи может в начале следующего года начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
После успешных испытаний можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа, считает А.Гинцбург.
"Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это все возможно", - добавил он.
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