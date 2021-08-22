В России выявили 20 564 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 564. Это минимум с 27 июня, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%. Всего с начала пандемии в стране заразились 6 747 087 человек.

В настоящее время в России продолжают лечение 551 577 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 414, всего уже выздоровели 6 019 466. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 762 против 797 днем ранее, до 176 044. Прирост стал минимальным с 26 июля. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,61%, следует из данных штаба.