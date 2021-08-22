Россия подписала контракт с Индией на поставку 70 тысяч АК-103
Москва и Дели договорились о поставке 70 тысяч автоматов Калашникова, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Все подтверждаем", - сказал Михеев, отвечая на вопрос о подписании нового контракта.
Он отметил, что речь идет о поставках партии автоматов АК-103.
Ранее индийские СМИ сообщили, что Индия подписала с Россией контракт на незамедлительную поставку 70 тысяч готовых к использованию автоматов Калашникова. В публикации говорилось о поставках автоматов "двухсотой серии".
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