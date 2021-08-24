Шойгу: РФ ценит стремление Египта развивать всесторонние отношения между двумя странами
Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу провел во вторник в Москве переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки. В ходе двусторонней встречи стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Уважаемый господин министр, рад приветствовать вас в Москве. Мы высоко ценим стремление египетского руководства в развитии всесторонних отношений между нашими странами, в том числе и в военной области. Египет для нас - надежный партнер в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - сказал Шойгу, открывая встречу.
Он предложил египетскому коллеге обсудить актуальные вопросы российско-египетского военного сотрудничества и дальнейшие совместные шаги.
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