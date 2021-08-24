В Челябинской области обнаружили партию зараженных яблок из Таджикистана

Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили в Челябинской области более 66 тонн зараженных фруктов. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, девять случаев заражения вредными объектами выявлено при проведении фитоконтроля продукции, поступившей из Таджикистана и Узбекистана.

В частности, в 62,8 тонны яблок, поступивших из двух республик, выявлена калифорнийская щитовка, а в 3,8 тонны нектаринов, доставленных из Узбекистана, обнаружена жизнеспособная личинка персиковой плодожорки.

Нарушения зафиксированы в области в период с 9 по 22 августа.

Между тем ранее сообщалось, что Таджикистан увеличил поставки овощей и фруктов в Россию. В 2021-м поставки плодоовощной продукции из Таджикистана увеличились на 38%.

Так, объемы, поставляемые в текущем году, выросли с 4,8 тысячи тонн до 6,7 тысячи тонн. Таджикистан нарастил экспорт сухофруктов, черешни, винограда и нектаринов в Россию.