В Росавиации предложили увеличить количество регулярных рейсов в Египет

Девять российских авиакомпаний смогут запустить регулярные рейсы из России на египетские курорты, в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения Росавиации.

Так, из Москвы полеты запустят "Аэрофлот" и S7, "Россия", которая уже летает в Египет, увеличит частоту полетов. Из регионов запустят полеты "Уральские авиалинии", Azur air, Nordwind, "Икар", Red Wings, S7, "Ямал".

"Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эш-Шейх [из 49 регионов]. Также на маршрутах Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх увеличивается количество рейсов, с 5 до 15 рейсов в неделю".

Росавиация предлагает увеличить количество регулярных рейсов в Египет, начать выполнение чартеров.