Лавров обсудит реализацию договоренностей по Карабаху с главой МИД Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 31 августа в Москве с новым главой МИД Армении Араратом Мирзояном и обсудит реализацию трехсторонних договоренностей на высшем уровне по Карабаху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая гуманитарные вопросы и разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.