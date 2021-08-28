В России за сутки выявили более 19 тыс. случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 492, до 6 863 541. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.
В частности, в Москве выявили 1 498 случаев за сутки, в Санкт-Петербурге - 1 406, в Подмосковье - 849, в Свердловской и Ростовской областях - 525 и 487 соответственно.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, уменьшилось до 551 255, следует из сообщения штаба.
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