В России выявили 18 325 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 325, до 6 901 152. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным более чем за два месяца - с 23 июня. В относительном выражении он составил 0,27%.

В частности, за сутки было выявлено 858 случаев в Московской области, 520 - в Свердловской области, 482 - в Ростовской области, 472 - в Пермском крае, 462 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 556 293 человека.

Число летальных исходов за сутки возросло на 792 против 797 днем ранее. Всего от инфекции умерли 182 429 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,64%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 32 летальных случая в Краснодарском крае, 31 - в Свердловской области, 30 - в Пермском крае, по 28 - в Ростовской и Нижегородской областях.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 180, до 6 162 430. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.