В России за сутки коронавирусом заразились 18 368 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 368, до 6 937 333. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

В частности, за сутки было выявлено 518 случаев в Свердловской области, 479 - в Ростовской области, 472 - в Пермском крае, 465 - в Воронежской области, 443 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 553 940 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 790 против 795 днем ранее, до 184 014.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,65%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 33 летальных случая в Свердловской области, 32 - в Краснодарском крае, 29 - в Нижегородской области, 28 - в Ростовской области, 26 - в Воронежской области.