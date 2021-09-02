В России за сутки коронавирусом заразились 18 985 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 985, до 6 956 318. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

В частности, за сутки в Москве выявили 1 864 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 1 330, в Подмосковье - 614, в Свердловской и Ростовской областях - соответственно 515 и 475.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 553 458, следует из сообщений штаба.

Число смертей возросло за сутки на 798 против 790 днем ранее, до 184 812.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,66%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 34 - в Свердловской области, 33 - в Краснодарском крае, по 28 - в Ростовской области и Пермском крае.