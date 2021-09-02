Международные резервы России за неделю выросли на $20 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 27 августа 2021 года увеличились на $20 млрд и составили $615,6 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 20 августа международные резервы составляли $595,6 млрд.