Путин сообщил, что Иран нуждается в помощи в связи с пандемией

Иран сегодня нуждается в помощи в связи с пандемией, однако Запад не отменяет никакие ограничения. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Вот в отношении того же Ирана, я сейчас не хочу вдаваться в политику, но страна нуждается в помощи, никаких ограничений не отменяют, никаких. Даже дискуссию на этот счет не разворачивают. Я уже не говорю о других странах. Возьмите Венесуэлу, политика политикой, а гуманитарные вещи [остаются] гуманитарными", - сказал он.