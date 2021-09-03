Президент России Владимир Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Узнать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Ведущие страны мира в условиях пандемии накачивают свои экономики деньгами вместо помощи развивающимся государствам, считает президент. Высокоразвитые страны, производящие вакцины, делают мало для защиты всего человечества от пандемии.

"Возможностями вакцинации сегодня пользуются в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество", - сказал российский лидер.