Российских школьников не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Учеников, которые достигли 18 лет, не будут принуждать к обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. О недопуске непривитых школьников к урокам также речи не идет, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит", - сказал он, добавив, что о недопуске не привитых к урокам также речи не идет. "Абсолютно", - отметил он.

При этом Бугаев сказал, что в целом вакцинация от ковида - правильный гражданский выбор. "Мы, как представители педагогического сообщества, несем ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за тех детей, с которыми работаем. Но это прежде всего внутренний выбор и решение человека, никто никого ни к чему не принуждает", - сказал он.

"Мы сегодня имеем значительный процент привитых среди педагогов и учителей в школе. Это очень отрадно и говорит о высоком гражданском долге и гражданской позиции учительского сообщества", - заключил Бугаев.