Около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде

Около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления, одно отравление подтвердилось. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

"Почти 40 человек [пострадавших], но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный [со стороны Роспотребнадзора] пока один случай отравления. Остальные - это родители обратились", - сообщила собеседница агентства.

Родители учеников в Instagram-аккаунте министра образования Нижегородской области Ольги Петровой попросили ее обратить внимание на ситуацию. По их словам, "некоторые дети в больнице". "Ситуация уже в работе. Спасибо за сигнал", - написала в ответ на сообщение Петрова.

Прокуратура региона организовала проверку по факту массового отравления детей в одной из школ Нижнего Новгорода. По предварительным данным, речь идет об учениках гимназии №13, Роспотребнадзор взял смывы с продуктов. Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудники региональной прокуратуры выехали на место происшествия.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, 4 сентября от учащихся гимназии №13 поступило несколько жалоб на симптомы, имеющие признаки ротавирусной инфекции. "Тяжелых случаев переноса нет, у большинства детей симптоматика на сегодняшний день снижается. Роспотребнадзор проводит проверку источника инфекции", - рассказали в министерстве.