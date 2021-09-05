Землетрясение магнитудой 3,6 произошло рядом с Курильскими островами

Сейсмологи в воскресенье утром зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эпицентр располагался рядом с Малой Курильской грядой. Глубина очага составила 49 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, подземные толчки местные жители не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.