Лавров: РФ готова принять участие в церемонии объявления нового правительства в Кабуле

Россия с удовольствием примет участие в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы, не только пуштунов - это узбеки, хазарейцы, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни. Если об этом пойдет речь, я считаю, что мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как заявил в понедельник телеканалу Al Jazeera представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ), талибы пригласили Россию, а также Турцию, Китай, Иран, Пакистан и Катар принять участие в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства.