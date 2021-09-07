Около 10% компаний в России остановили работу из-за пандемии

Порядка 10% российских предприятий остановили свою работу из-за ситуации с пандемией коронавируса, а финансовые потери претерпели более 70% компаний. Об этом сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надо сказать, что пока закрылось мало предприятий. Мы еще пока не имеем полной статистики за первое полугодие этого года - сейчас будем проводить социологический опрос, - но цифры были до 9-10% - [это те предприятия, которые] в той или иной степени вынуждены были остановиться. Но финансово пострадало от пандемии больше 70% российского бизнеса", - сказал он на онлайн-конференции в ТАСС, которая посвящена предстоящему в Москве Столыпин-форуму.

На форуме, по его словам, планируется проанализировать последствия пандемии для российского бизнеса. "Должен сказать, что из этого надо делать выводы на будущее", - добавил Титов.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" пройдет 9-10 сентября на площадке МГИМО. Деловая программа посвящена анализу изменений в мировой и российской экономике в эпоху постковида, планируется обсудить эффективные механизмы по выводу российской экономики из кризиса. В ходе мероприятия будет проведено свыше 20 форматов с участием более 200 спикеров. В рамках работы форума состоятся два пленарные дискуссии.