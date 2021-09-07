Международные резервы РФ в августе выросли на 2,86%
Международные резервы РФ на 1 сентября 2021 года составили $618,181 млрд, что на 2,86% (или на $17,18 млрд) выше показателя на начало августа. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ЦБ.
На 1 сентября 2020 года международные резервы РФ составляли $594,422 млрд.
За отчетный месяц валютные резервы увеличились на 4,15% - до $485,484 млрд. Стоимость монетарного золота снизилась на 1,61% и составила $132,697 млрд.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Более 200 уникальных фотографий – В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Шахмара Алекперова (ФОТО)
Лента новостей
Катарские компании приглашены инвестировать в проекты на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Завершено следствие по уголовному делу экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного МНБ Азербайджана
Производство электроэнергии на освобожденных землях Азербайджана будет обеспечено за счет ВИЭ – министр
Более 200 уникальных фотографий – В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Шахмара Алекперова (ФОТО)
Не прошедшие вакцинацию учителя в Азербайджане должны представить справку о противопоказании - минобразования
Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут - минобразования Азербайджана
Пандемия COVID-19 создала основу для приобретения навыков в сфере дистанционного образования – Минобразования Азербайджана
Количество студентов, присутствующих на лекциях в вузах, будет ограничено - минобразования Азербайджана
Названа причина, по которой очные занятия в учебных заведениях Азербайджана начнутся на неделю позже
Президент Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта, провести серьезный анализ
Минобразования Азербайджана провел брифинг по вопросу организации занятий в школах и вузах (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Фарида Гайыбова в связи с назначением его министром молодежи и спорта (ВИДЕО)
Завершены съемки фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Фермеры могут воспользоваться субсидиями в сроки не позднее двух лет после их предоставления - минсельхоз Азербайджана