Международные резервы РФ в августе выросли на 2,86%

Международные резервы РФ на 1 сентября 2021 года составили $618,181 млрд, что на 2,86% (или на $17,18 млрд) выше показателя на начало августа. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ЦБ.

На 1 сентября 2020 года международные резервы РФ составляли $594,422 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы увеличились на 4,15% - до $485,484 млрд. Стоимость монетарного золота снизилась на 1,61% и составила $132,697 млрд.