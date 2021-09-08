Число ипотечных сделок в России за семь месяцев выросло на 36%

Почти 2,2 млн ипотечных сделок было зарегистрировано в России за семь месяцев 2021 года. Это на 36% больше, чем с января по июль прошлого года. Как передает Trend, об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба Росреестра.

"Общее количество ипотек, зарегистрированных за семь месяцев 2021 года, составило 2,2 млн. Это на 36% больше по сравнению с данными за прошлый год (1,6 млн)", - сказали в пресс-службе.

Самыми активными регионами, по данным ведомства, стали Московская область (187,4 тыс.), Москва (144,4 тыс.) и Краснодарский край (127 тыс.).

Количество зарегистрированных ипотечных сделок за июль составило 332,1 тыс., что на 9% больше, чем за аналогичный месяц в 2020 году (303,6 тыс.). Однако наблюдается замедление темпов роста от месяца к месяцу. По итогам мая 2021 года количество зарегистрированных ипотек составило 309 тыс. (на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года), по итогам июня - 319,5 тыс. (на 26% больше).