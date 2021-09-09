Главы МИД России и Израиля обсудят Сирию и ближневосточное урегулирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид проведут в четверг переговоры в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это первый визит Лапида в Москву с момента его назначения на пост главы МИД после формирования в Израиле нового кабинета министров. Ожидается, что в центре внимания сторон будут ситуация в Сирии, палестино-израильское урегулирование и двусторонние вопросы.

В октябре Россия и Израиль отметят 30-летие возобновления двусторонних дипотношений. В преддверии этой даты Лавров и Лапид сверят часы по актуальным двусторонним, региональным и международным вопросам. Особое внимание планируется уделить дальнейшему развитию политического диалога, совершенствованию договорно-правовой базы российско-израильских отношений и активизации гуманитарных связей.

В течение года в обеих странах проходили мероприятия, посвященные 30-летию возобновления дипломатических связей. В июле в России и Израиле в честь этой даты были высажены две аллеи из 30 фруктовых деревьев.

В Москве подчеркивают заинтересованность в наращивании двустороннего делового партнерства. Так, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, вызванную пандемией, в январе-июне объем двусторонней торговли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 36% и составил почти 1,2 млрд долларов.

Одна из тем повестки - взаимное признание сертификатов вакцинации, что позволило бы возобновить туристические потоки. Министры также планируют обсудить координацию шагов по противодействию попыткам пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, героизации нацистов и их приспешников, отрицания Холокоста.