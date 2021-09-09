Лавров заявил, что Россия готова содействовать диалогу между Израилем и Палестиной
Россия готова содействовать налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы приветствуем нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств, поддерживаем продолжение этого процесса. Исходим из того, что он должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования. Мы подтвердили готовность России и далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами как по двусторонним каналам, так и в качестве члена квартета международных посредников", - сказал он.
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