Минобороны России передало армии Таджикистана 12 боевых разведывательных машин
Министерство обороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана на фоне нестабильной ситуации на границе с Афганистаном 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М. Торжественная церемония прошла в Душанбе. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в субботу.
"Министерство обороны Российской Федерации передало вооруженным силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.
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