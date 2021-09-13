В России зарегистрировали 719 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 719 против 788 днем ранее, до 193 468. Прирост стал минимальным с 19 июля. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,7%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 18 178, до 7 158 248.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 12 469, до 6 402 126.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,4% от общего числа заразившихся.