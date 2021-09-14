Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
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Минобразования Азербайджана выступило с предложением по вопросу вакцинации работников сферы образования
Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)
Обнародована дата проведения собеседований по приему учителей на работу в учреждения специального образования Азербайджана
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги (ФОТО)
Предприниматели в аграрной сфере были проинформированы о мерах поддержки Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО)