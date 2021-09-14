Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Кремль.

Из-за необходимости уйти на самоизоляцию он примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.