Число случаев COVID-19 в России выросло на 18 841

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 18 841, до 7 194 926. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 841 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 391 (7,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 194 926 случаев. Темп прироста составляет 0,26%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1838, Санкт-Петербурге — 1609, Подмосковье — 790.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 23, Чукотском автономном округе — 16, Ненецком автономном округе — 11.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,12%, 2. Республика Алтай, Республика Бурятия — 0,13%, 3. Московская область, Республика Татарстан — 0,18%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 17 039 человек после COVID-19, за все время — 6 435 072. В частности, в Москве — 1430, Санкт-Петербурге — 902, Подмосковье — 887.

За сутки в России подтверждены 792 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 195 041, в том числе в Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 38, Свердловской области — 38.