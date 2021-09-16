В России за сутки выявили 19 594 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 594, до 7 214 520, это максимум с 26 августа. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

В частности, за сутки было выявлено 1 653 случая в Санкт-Петербурге, 768 - в Московской области, 508 - в Свердловской области, 481 в Воронежской области, 477 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 566 287 человек.

Число смертей возросло за сутки на 794 против 792 днем ранее, до 195 835.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,71%, следует из данных штаба.