Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 сентября понизится до $50,9

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 сентября 2021 года составит $50,9 против $52,5 за тонну неделей ранее. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя снизится с $33,1 до $31 за тонну, кукурузы - с $49 до $47,8 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $272,8 за тонну, на ячмень - при цене в $229,4 за тонну, на кукурузу - $253,4 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.