Общее число подразделений банков РФ за август сократилось почти на 0,7%

Общее число подразделений действующих в России банков по состоянию на начало сентября сократилось на почти на 0,7% или 186 единиц, до 27 870. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из статистики, опубликованной на сайте регулятора.

Существеннее всего в относительном выражении за период с 1 августа по 1 сентября сократилось число операционных офисов - почти на 3% или 142 офиса, до 4 943, а также количество операционных касс вне кассового узла - на 0,8% или пять единиц, до 649. На полпроцента стало меньше как представительств, так и дополнительных офисов: их количество сократилось до 190 и 18 865, соответственно. На начало сентября насчитывалось 375 головных офисов и 476 филиалов банков, что на 0,3% и 0,2% меньше, чем в начале августа. При этом за указанный период увеличилось количество кредитно-кассовых офисов и передвижных пунктов кассовых операций - на 3% и на 0,7% соответственно. Теперь в стране насчитывается 2 082 кредитно-кассовых офисов и 290 передвижных пунктов кассовых операций.

Закрытие подразделений банков отмечено во всех регионах, кроме Северо-Кавказского федерального округа. Самое большое сокращение банковских подразделений зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе - более чем на 1% до 1 749. В этом же регионе больше всего уменьшилось и число операционных офисов - почти на 10%, до 429 офисов. В абсолютном выражении наибольшее сокращение подразделений банков произошло в Приволжском федеральном округе, здесь их число уменьшилось на 62 подразделения, до 6 429.