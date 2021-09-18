Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму России составляет от 73% до 80%

Общая явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в семи регионах на текущий момент составляет порядка 73-80%. Об этом сообщил член Центризбиркома России Павел Андреев на брифинге в ЦИК в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уважаемые коллеги, явка по ДЭГ есть на экране за нами. Порядка 73-80% [явка по семи регионам] я вот смотрю по мониторам", - сказал Андреев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Дистанционное электронное голосование на выборах на федеральной платформе проходит в шести регионах: в Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В Москве оно проводится на собственной платформе.