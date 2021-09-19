В России за сутки выявили свыше 20 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 174 случая, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Вторые сутки подряд число новых заболевших COVID-19 в РФ превышает 20 тысяч, при этом к утру воскресенья в РФ выявлено на 155 случаев меньше, чем накануне: в субботу оперштаб сообщил о 20 329 новых пациентах.
Всего в России за время пандемии 7 млн 274 тыс. 928 случаев коронавирусной инфекции, 198 218 умерших и 6 млн 498 тыс. 682 выписанных, в том числе 13 418 выписаны за последние сутки.
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