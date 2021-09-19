Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 40,49%
Общая явка на выборах в Госдуму по состоянию текущий момент составила 40,49%. Такие данные показаны на информационном табло в ЦИК в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Выборы Госдумы, ход голосования: 40,49%", - приводятся данные на табло ЦИК.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.
Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Открытие Зангезурского коридора внесет положительный вклад в преодоление трудностей в азербайджано-армянских отношениях – Эрдоган
Правительство Армении не работает на перспективу в реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху - российский эксперт на платформе Baku Network
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в учениях "Сокол ТурАз-2021", вернулась на родину
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки (ФОТО)
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО)