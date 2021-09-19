Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 40,49%

Общая явка на выборах в Госдуму по состоянию текущий момент составила 40,49%. Такие данные показаны на информационном табло в ЦИК в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выборы Госдумы, ход голосования: 40,49%", - приводятся данные на табло ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.