Экзит-полы показали победу "Единой России" с 45,2% голосов

Россия 19 сентября 2021 22:57 (UTC+04:00)
Экзит-полы показали победу "Единой России" с 45,2% голосов

Партия "Единая Россия", по данным экзит-полов Института социального маркетинга (ИНСОМАР), по партийным спискам побеждает на выборах в Государственную Думу с 45,2% голосов, КПРФ набирает 21%, ЛДПР - 8,7%, "эсеры" - 7,9%, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно опросу ИНСОМАР, остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер. Ближе всего подошли к нему "Новые люди" (4,7%) и Партия пенсионеров (3,6%).

"Коммунисты России" набирают 1,9%. "Яблоко" не набирает 3%, необходимых для госфинансирования - их результат 1,6% голосов. "Зеленые", по данным экзит-полов, набирают 0,9% голосов, "Родина" - 0,8%, Партия Роста - 0,6%, Российская партия свободы и справедливости - 0,6%, "Зеленая альтернатива" и "Гражданская платформа" - по 0,3%.

По данным Института, для опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах, в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей для обеспечения репрезентативности данных.

Респондентам задавался вопрос: "За какую партию на выборах в Государственную Думу вы проголосовали?". Опрос на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени.

Опрос проводился по выходу проголосовавших избирателей с участков с 8:00 до 20:00 местного времени в течение всех трех дней. Шаг опроса составил от одного до трех человек, в зависимости от численности избирателей на участке. Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 438 тыс. 218 человек.

На выборах в 2016 году "Единая Россия" получила 54,2% голосов избирателей, КПРФ - 13,34%, ЛДПР - 13,14%, "Справедливая Россия" - 6,22%.

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