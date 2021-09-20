Стрелявшего в вузе в Перми задержали (ВИДЕО) (Обновлено)

Неизвестный, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, задержан. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в понедельник в группе вуза "ВКонтакте" .

"Неизвестный задержан", - сказано в сообщении.

В МВД подтвердили задержание неизвестного, устроившего стрельбу.

10:57 (GMT+4) Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ), по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах, передает Trend.

"В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Один человек пострадал при стрельбе в пермском госуниверситете, сообщила пресс-служба вуза.

Официальная группа Пермского госуниверситета во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте", - сказано в сообщении.