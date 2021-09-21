Уровень безработицы в России в 2022-2024 годах будет удерживаться на уровне 4,6%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС, передает Trend.

"В настоящее время ситуация близка к полной занятости (с учетом оттока мигрантов): уровень безработицы опустился до 4,5% в июле 2021 года, количество безработных и занятых приблизилось к докризисным уровням. В 2022-2024 годах уровень безработицы будет удерживаться на уровне 4,6%", - говорится в документе.

На фоне повышения занятости продолжат увеличиваться реальные заработные платы.

"По итогам первого полугодия 2021 года средний размер зарплат в реальном выражении превышает уровень аналогичного доковидного периода 2019 года более чем на 5% - таким образом, зарплаты за последние два года растут среднегодовыми темпами более чем 2,5% в год.

Ускорение динамики оплаты труда затрагивает все большее число отраслей, причем с февраля 2021 года темпы роста заработных плат в частном секторе превышают показатели государственной сферы. По итогам 2021 года динамика реальных заработных плат ожидается на уровне +3,1% с последующим выходом на траекторию устойчивого роста (+2,4% в 2022 году и +2,5% в 2023-2024 годах)", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Рост доходов населения приведет к увеличению потребительского спроса.

"Расширение потребительского спроса на среднесрочном горизонте будет основано на устойчивом улучшении динамики реальных располагаемых доходов населения (3,0% и 2,4% г/г в 2021-2022 годах, 2,5% в 2023-2024 годах)", - отмечается в документе. В структуре доходов населения - на фоне повышения экономической активности - опережающими темпами будут увеличиваться доходы от собственности и предпринимательской деятельности.